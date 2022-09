Les panneaux photovoltaïques européens ont fourni cet été 12 % de son électricité à l'Union européenne. La France fait figure de mauvaise élève.

La crise énergétique et la flambée du prix du gaz profitent à la production d'électricité photovoltaïque. Selon le rapport du groupe de réflexion Ember publié le jeudi 8 septembre 2022, les panneaux solaires photovoltaïques ont fourni cet été 12 % de son électricité à l’Union européenne. Entre mai et août, la production solaire s’est élevée à 99,4 térawattheures (TWh), un quart de plus qu’en 2021.

La France à la traîne

Les Pays-Bas (23 % du bouquet électrique), l'Allemagne (19 %) et l'Espagne (17 %) tirent l'ensemble de l'Union européenne vers le haut. En revanche, la France se situe sous la moyenne avec seulement 7,7% de la production électrique fournies par les panneaux photovoltaïques.

Selon le rapport Ember, la progression de la production entre l’été 2021 et l’été 2022 (22 TWh) a permis d’économiser sur quatre mois 4 milliards de m³ de gaz, soit plus de 6 milliards d’euros au cours actuel.