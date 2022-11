Plusieurs organisations syndicales représentant des producteurs de fruits et légumes déposent une plainte contre Julien Bayou pour incitation à la désobéissance civile.

En février dernier, une réserve d'irrigation qu'utilise Vincent Baille-Barrelle, arboriculteur avec son frère au sud de Poitiers, était vandalisée à coups de cutter. Bilan : la bâche endommagée, 25 000 euros de frais pour la remettre en état. Il y a une dizaine de jours, au début de novembre, la réserve est à nouveau vandalisée. 16 000 euros pour la mettre en sécurité et empêcher les bâches de s'envoler, sans doute 30 000 euros de plus à prévoir pour une véritable remise en état.

Des propos tenus sur BFM TV

Les représentants de plusieurs organisations de la filière des fruits et légumes sont venus lui marquer leur soutien ce mardi 22 novembre 2022 : l'Association nationale pommes poires, Felcoop pour les coopératives, la Fédération nationale des producteurs de fruits, les producteurs de tomates et concombres. Ensemble, ils ont décidé de porter plainte contre Julien Bayou, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, pour incitation, lancée sur BFM TV en août dernier, à des actes de désobéissance civile contre les réserves de substitution.

La plainte a été déposée par les avocats des organisations de producteurs à la fin de la semaine dernière auprès du procureur de Poitiers. "Julien Bayou encourage la dégradation de propriétés privées, estiment les organisations. Pour nous, il y a une corrélation entre ses propos et les nouveaux actes de vandalisme d'il y a dix jours." Les plaignants s'appuient aussi sur la récente prise de position du garde des Sceaux enjoignant les tribunaux à une réponse pénale appropriée pour les actes commis contre des réserves d'irrigation."

Inquiétude, stress et angoisse

Quant aux producteurs réunis autour de Vincent Baille-Barrelle, ce sont les mots "inquiétude", "stress", "angoisse" qui reviennent le plus souvent dans leurs bouches. L'arboriculteur le rappelle, avec un mélange d'accablement et de colère dans la voix : "L'eau est indispensable à la vie de l'exploitation. Nous sommes très soucieux de la préservation de la ressource et du respect de la réglementation."

L'exploitation elle-même coche toutes les cases au regard des attentes de la société : ses pratiques sont écoresponsables, la moitié des vergers est conduite en agriculture biologique, l'irrigation se fait au goutte-à-goutte, un système de micro-aspersion réduit les dégâts du gel... "Les fruits sont composés en majorité d'eau, insiste Vincent Baille-Barrelle. C'est du bon sens de pouvoir stocker de l'eau alors que, dans peu de temps, la rivière va sortir de son lit."

Vincent Baille-Barrelle évoque aussi les effets bénéfiques des réserves sur l'environnement. Celle qui vient d'être vandalisée a été aménagée en 2011. Depuis sa mise en service, le ruisseau qui traverse le village voisin d'Iteuil n'a plus connu d'à-sec.