L’Efsa vient de publier une série de cinq avis scientifiques consacrés au bien-être animal pendant le transport. Couvrant six catégories d’animaux, ces avis ont pour objectif d’appuyer la future législation européenne sur le bien-être animal.

L’Agence européenne de sécurité sanitaire (Efsa) a rendu, le 7 septembre 2022, une série de cinq avis relatifs au bien-être animal durant le transport. Commandé par la Commission européenne, le but est d’étayer la révision en cours de la législation de l'Union européenne sur le bien-être animal, dans le cadre de la stratégie « De la ferme à la table » (F2F).

« Allouer davantage d'espace, abaisser les températures maximales et réduire la durée des trajets sont autant de mesures nécessaires si l’on veut améliorer le bien-être des animaux d'élevage pendant le transport », indique ainsi l'EFSA dans un communiqué publié le 7 septembre 2022.

Bovins (incluant les veaux), petits ruminants (ovins et caprins), équidés (chevaux et ânes), porcs, oiseaux domestiques (poulets, poules pondeuses, dindes…) et lapins sont concernés par cette série d’avis.

Des indicateurs mesurables pour évaluer le bien-être animal

Pour rendre son avis, l’agence a identifié les divers impacts sur le bien-être animal au cours des différentes étapes du transport, les dangers qui peuvent les induire et des indicateurs mesurables de bien-être animal qui permettent de les évaluer.

« Pour toutes les espèces, l'aptitude au transport est considérée comme étant de la plus haute importance », signale l’Efsa dans son communiqué.

Dans cette série d’avis figurent des seuils à respecter comme les températures à maintenir dans les véhicules de transport ou les allocations d'espace minimales pour les animaux. Les avis décrivent également divers autres paramètres impactant le bien-être des animaux pendant le transport, tels que la faim, la soif et la fatigue.

Concernant les animaux transportés dans des conteneurs (volailles et lapins), l'Efsa recommande que « la durée du trajet soit considérée comme l’entièreté du temps que les animaux passent dans les conteneurs ».

La révision de la législation européenne en ligne de mire

« Dans le cadre de la stratégie « de la ferme à la table », les conclusions de l'Efsa serviront de fondement à la révision de la législation par la Commission européenne », indique l’agence.

Selon l’Efsa, cette révision de la législation vise à s’aligner sur les données scientifiques les plus récentes, à élargir son champ d'application, à faciliter son application et, en définitive, à assurer un niveau plus élevé de bien-être animal.

Avec l’appui de ces avis, la Commission européenne doit soumettre sa proposition au second semestre de 2023.

Une réunion publique sur le bien-être animal

Pour l’heure, l’Efsa présentera les résultats de ses avis scientifiques sur le transport des animaux ainsi que les avis récemment publiés sur le bien-être des porcs d'élevage au cours d’une réunion publique, le 26 septembre prochain.