Arboriculteur et viticulteur, Camille Proust s’est installé en 2019. Il a repris l’EARL des Côteaux qui l’avait recruté dix ans plus tôt pour la cueillette des pommes.

Surplombant la Loire, l’EARL des Côteaux à Saint-Rémy-la-Varenne (Maine-et-Loire) s’étend sur 35 ha. Les vergers de pommes à couteaux occupent 16 ha pour une production totale d’environ 750 tonnes par an. « A côté » précise Camille Proust, « j’ai 7 ha de vignes et le reste de la SAU est constituée de prairies alluviales dont je ne m’occupe pas directement ».

Saisonnier occasionnel

Non issu du milieu agricole, Camille Proust, 32 ans, a repris cette exploitation le 1er janvier 2019. Un site et des sols argilo-calcaires qu’il connaissait bien car il y travaillait depuis une bonne dizaine d’années. « Je suis arrivé ici en tant que saisonnier, recruté par mon prédécesseur - Jean-Marie Grellier -, pour la récolte des pommes. A l’époque, j’avais 18 ans et j’habitais Angers ». Cette première saison terminée, Camille reprend le cours de ses études. Mais deux ans plus tard, son CAP « Cuisine » en poche, il est de retour à l’EARL des Côteaux. « J’aimais cuisiner mais pas travailler enfermé ! ». Désormais saisonnier permanent, il enchaîne les chantiers de taille, d’éclaircissage, de récolte, etc. « Au besoin, je complétais mon planning en travaillant chez d’autres agriculteurs du secteur, notamment pour planter les échalotes ».

Salarié permanent

En 2013/2014, Jean-Marie Grellier, dont l’unique salarié permanent est parti, propose ce poste à Camille Proust, charge à lui d’aller se former. « J’ai accepté et pendant un an, via le groupement d'employeurs Agri’Qualif (lire encadré), j’ai suivi une formation en alternance au lycée de Pouillé (Les Ponts de Cée , Maine-et-Loire) ». Ce cursus vient reconnaître ses connaissances. En particulier, il lui permet d’obtenir un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) du Manitou, du tracteur avec remorque et du télescopique. Camille Proust décroche également le Certiphyto. « Cette année de formation a marqué la fin de mon statut de saisonnier. Je suis devenu salarié permanent avec un CDI de 39 heures par semaine. Sur le plan de la rémunération, j’ai alors bénéficié d’une prime de fin de cueillette et d’une autre de fin d’année, le tout équivalent à un treizième mois ».

Chef d’exploitation

Conforté dans ses compétences techniques et opérationnelles, expérimenté, Camille Proust accepte, deux ans plus tard, de reprendre l’exploitation. « Je connaissais le travail et j’avais envie de cette responsabilité de chef d’exploitation. La seule chose qui m’inquiétait, c’était le volet administratif et la gestion ». Jean-Marie Grellier, qui a lui aussi été ouvrier arboricole avant de devenir chef d’exploitation comprend parfaitement l’enjeu et sait y répondre.

« Il m’a ouvert les chiffres de l’exploitation en toute transparence, n’a jamais freiné l’accès aux documents ». En parallèle, son épouse, Maryse, en charge de bon nombre de démarches administratives, transmet son savoir à Camille. « Pendant plusieurs mois, on a fait les papiers ensemble », résume l’intéressé. Un accompagnement indispensable qui s’est maintenu aussi longtemps que nécessaire. Aujourd’hui, c’est Emilie, la compagne de Camille, qui assure une partie de ces tâches, en particulier la comptabilité.