Les modèles de 4 à 7 m de largeur de travail, des gammes de déchaumeurs TopDown (disques et dents) et Opus (uniquement des dents) pourront bientôt être contrôlés par le système E-Control du constructeur suédois Väderstad. Ces machines seront alors Isobus et il sera possible de modifier les différents réglages en temps réel depuis un iPad ou via le terminal du tracteur.

Pour le TopDown, cela représente pas moins de quatre fonctions, avec la profondeur des dents, la profondeur des disques, le réglage des disques niveleurs et enfin de la pression appliquée sur le rouleau. Pour l’Opus, ce sont les mêmes fonctions, hormis la profondeur des disques, inexistants sur cette machine.

Depuis le terminal du tracteur ou via un iPad

Ces paramètres peuvent être modifiés depuis l’iPad, ou depuis des touches du tracteur affectées à l’Isobus. Le dispositif fonctionne avec un circuit hydraulique en load-sensing et des capteurs. Il réduit ainsi le nombre de distributeurs nécessaires. L’essieu de transport ainsi que le repliage restent équipés de distributeurs classiques.

Le système E-Control propose également d’enregistrer quatre configurations de réglage pour la machine, avec, par exemple, une configuration pour les fourrières, ou encore une pour les passages de pulvérisateur.

Les réglages de la machine sont ajustés depuis le terminal du tracteur ou via un iPad. ( © Väderstad)

Vers une modulation intrapacellaire du travail du sol.

La possibilité de régler les différentes fonctions de la machine via un terminal Isobus ouvre d’autres possibilités. En effet, le dispositif peut intégrer et traiter des cartes parcellaires pour réaliser des préconisations, par exemple en fonction des différents types de sol de la parcelle. Il est alors possible de paramétrer différents réglages pour chaque type de sol et le déchaumeur s’adaptera ensuite en temps réel et selon sa position dans le champ. Le but est de travailler chaque zone avec les meilleurs réglages possibles. Là où les conditions le permettent, la profondeur de travail peut par exemple être réduite, limitant ainsi la consommation de GNR.