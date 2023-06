Hangar : Bail rural ou louage de chose ?

Mes grands-parents louaient deux hangars à mon oncle agriculteur. Mes grands-parents sont décédés et un hangar revient à ma mère. Sachant que mon oncle a 64 ans et n’a toujours pas pris sa retraite. Ma mère souhaite le récupérer rapidement et le louer. Mon oncle a toujours payé le loyer. Comment faut-il faire ?