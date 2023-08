Désormais, ce ne seront pas une, pas deux, mais bien trois éditions d’Innov-Agri qui s’offriront aux agriculteurs et entrepreneurs de travaux agricoles. À quelques jours de l’ouverture d’Innov-Agri Outarville, qui se tiendra du 5 au 7 septembre 2023, le groupe France Agricole Events/NGPA, organisateur du salon, annonce le lancement d’une troisième édition. Cette nouvelle mouture du salon aux champs, basé sur les démonstrations et l’innovation, se tiendra dans les Hauts-de-France, au cours de l’exercice 2024-2025.

Une formule qui a fait ses preuves

Créé en 1989 sur les terres d’AgroParisTech dans les Yvelines, Innov-Agri a rapidement été rattrapé par son succès et a pris la direction des grands espaces de la Beauce, à Outarville (Loiret) pour proposer plus de surfaces d’exposition et de démonstration. Afin de répondre aux attentes des agriculteurs du grand sud-ouest, une seconde édition basée à Onde (Haute-Garonne) a été lancée avec succès dans la foulée. Depuis, les deux éditions se tiennent en alternance.

Un salon de solutions

Les organisateurs ayant identifié une forte demande de la part des agriculteurs du grand quart Nord-Est et même de Belgique pour un salon aux champs adapté aux caractéristiques régionales, Innov-Agri lance une troisième édition basée dans les Hauts-de-France. Cette édition supplémentaire ne remet pas en cause l’alternance entre les versions Outarville et Ondes. Il y aura donc deux éditions d’Innov-Agri l’année où le salon se tiendra dans les Hauts-de-France.

Ce nouveau venu dans la gamme Innov-Agri reprendra les mêmes principes que ses aînés, avec la part belle faite aux démonstrations, aux échanges et à l’innovation. En attendant leur salon « maison », les agriculteurs et entrepreneurs des Hauts-de-France et du Grand Est sont attendus dans la Beauce, à Outarville du 5 au 7 septembre pour une édition qui s‘annonce riche en nouveautés et animations. L’entrée est gratuite et vous pouvez télécharger votre badge sur le site.

Corinne Le Gall