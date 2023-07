La MSA a publié le 6 juillet, une nouvelle étude sur les risques de mortalité par suicide en 2020 et les taux de tentatives de suicide en 2021 (1) des assurés du régime agricole. La dernière publication datait de juillet 2021 et portait sur des chiffres de 2016 et montrait déjà que les agriculteurs sont plus concernés que l'ensemble de la population.

Un risque toujours supérieur à la population

Pour l'année 2020, le risque de mortalité par suicide des assurés du régime agricole entre 15 et 64 ans est supérieur de 30,9 % à celui des assurés de tous les régimes sociaux. Cette comparaison repose sur un indice de mortalité qui permet de comparer deux populations qui ont des structures d'âge et de genres différentes.

C'est surtout chez les non-salariés agricoles que le risque est le plus grand. Chez les non-salariés agricoles, le risque est de 77 % supérieur à celui de l'ensemble de la population. En revanche, chez les salariés agricole le risque est supérieur de 4,5 %, ce qui n'est pas statistiquement significatif.

Passé 65 ans, le risque de suicide est nettement supérieur au reste de la population. Le risque est supérieur de 63,5 % pour l'ensemble des assurés agricoles. Dans le détails, là encore, les non-salariés présentent un risque accru. Pour eux, le risque est supérieur de 82 % alors qu'il l'est de 24 % pour les salariés (statistiquement non significatif). La MSA précise cependant qu'il est nécessaire de poursuivre les études sur la non-significativité de ces chiffres chez les salariés parce qu'elle peut provenir d'une hausse du risque de suicide dans la population générale sans pour autant abaisser le risque en agriculture.

La MSA indique que ces chiffres ne sont pas « significativement différents d’une année à l’autre » entre 2015 et 2020. Elle recommande également « une nécessaire prudence » dans l’interprétation des données de 2020 car « des évolutions très significatives ont été opérées à partir de 2018 afin de permettre un meilleur repérage des suicides ».

Moins exposé aux tentatives de suicide

La MSA a également publié des chiffres concernant les tentatives de suicide car c’est pour l’institution « un signal fort d’une situation de mal-être, voire un facteur prédictif du suicide ». En 2021, 2 485 assurés agricoles ont réalisé une tentative de suicide, soit un taux de 9,19 pour 10 000. Il est de 12 pour 10 000 pour l’ensemble de la population. Il augmente de 7 % par rapport à 2020 (8,90 pour 10 000), mais reste inférieur à celui de 2019 (9,25 pour 10 000), note la MSA.

Comme pour l’ensemble de la population, le taux de tentatives de suicide a baissé en 2020 dans le régime agricole. La MSA l’explique par l’impact de la pandémie de Covid-19. « Si la crise sanitaire a pu avoir des effets négatifs sur la santé mentale, les confinements répétés ont cependant joué un rôle protecteur et permis d’éviter un passage à l’acte, notamment grâce à la surveillance des autres membres du foyer ».

« En 2021, les assurés du régime agricole sont globalement moins exposés au risque de tentative de suicide que la population tous régimes, à l’exception des 30-39 ans », analyse la MSA.

Plus de risque chez les jeunes femmes

Comme pour la population générale, le taux de tentatives de suicide est cependant plus élevé chez les femmes et particulièrement les jeunes de 15 à 19 ans (41 pour 10 000 pour le régime agricole) pour lesquelles les tentatives de suicide sont 4 fois plus élevées que chez les hommes de la même tranche d’âge.

Par ailleurs le surrisque de suicide est « très élevé » chez les personnes ayant déjà tenté de se suicider. En effet, pour les personnes entre 15 et 64 ans (non-salariés et salariés agricoles) ayant fait une tentative de suicide au cours des 5 ans précédents, le risque de suicide est multiplié par 36 et par 70 lorsque la tentative de suicide a eu lieu au cours de l’année passée. Ce constat est le même que dans la population générale.

Chez les assurés agricoles de plus de 65 ans, le risque de suicide est 40 fois plus élevé lorsqu’une tentative de suicide a eu lieu dans les 5 ans précédents, et 107 fois plus pour une tentative de suicide dans l’année écoulée.

La MSA met en place plusieurs dispositifs en faveur de la prévention du mal-être, tel que le dispositif Agri’écoute (2), un dispositif d’accompagnement visant à prévenir l’épuisement professionnel avec notamment l’aide au répit, le développement du réseau Sentinelles.

Ecoutez le podcast Les Experts agricoles consacré à la prévention du mal-être en agriculture :

Marie Salset

(1) Sont prises en compte les tentatives de suicide suivies d’une hospitalisation en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) pour les assurés âgés de 10 ans et plus, en France métropolitaine.