Servitude : l’aménagement ne doit pas causer de dommage au fond inférieur

Je possède un terrain en aval d’une grande parcelle. Cette dernière a été défrichée et labourée l’année dernière. À la suite des pluies d’automne, je me suis retrouvé avec 20 cm de sable sur le terrain. Et le fossé de 80 cm sur 1 m était complètement bouché, rempli de sable. Le voisin a aménagé un fossé au bas de son terrain qui se déverse sur mon terrain. J’aimerais qu’il plante de quoi retenir la terre, le sable de son côté. Que puis-je faire ? Que dit la loi ?