Mélanie Auvray est agent de remplacement dans l’Orne depuis huit ans. La jeune femme de 34 ans est aussi meilleure salariée agricole de Normandie 2023 depuis les Olympiades des salariés agricoles. Celles-ci étaient organisées par le service de remplacement et l’association des salariés agricoles de Normandie en mai. Avec Maxime Roullé qui partage ce titre avec elle et trois autres sélectionnés, elle portera les couleurs de la Normandie à Cambrai (Nord) en septembre : la finale nationale se tiendra lors des Terres de Jim.

« Autonomie et souplesse »

« J’avais comme objectif d’être sélectionnée, confie cette mère de deux enfants vivant à Athis-de-l’Orne. Je voulais me prouver que je pouvais y arriver. Mais je ne m’attendais pas à un tel résultat ! » 32 salariés et apprentis de 18 à 63 ans participaient aux épreuves, dont trois obligatoires et deux au choix. « J’apprécie ces Olympiades qui valorisent nos compétences et m’ouvriront peut-être des portes. Elles contribuent aussi à changer le regard sur les femmes en agriculture, souligne Mélanie Auvray. À cette occasion, j’ai eu l’opportunité de découvrir d’autres domaines et les savoir-faire de mes collègues dans la convivialité. »

Pour atteindre ce titre et malgré son expérience, Mélanie Auvray s’est « entraînée sur un lot de génisses pour préparer l’épreuve de manipulation des bovins ». Son sans-faute sur cette épreuve a été particulièrement remarqué. Titulaire d’un BTS Acse suite à une reconversion en formation pour adulte, Mélanie est venue à l’agriculture après de multiples expériences, des services à la personne à l’agroalimentaire. « Le remplacement m’apporte de l’autonomie et de la souplesse. J’apprends chaque jour », souligne celle qui a eu l’occasion de travailler dans au moins 90 élevages dans un rayon de 30 km. Sans attendre la finale en septembre, elle annonce déjà qu’elle remettra son titre en jeu en 2024, car « c’est un évènement important ».

