Défaut de paiement du fermage : une procédure longue et rigoureuse

Mon beau-frère est fermier d’une surface de terre agricole, propriété de mon épouse. Il y a trois ans qu’il ne paye pas le fermage, lequel a été réglé la première année après la succession par l’intermédiaire de son notaire. Nous avons fait des courriers au notaire ainsi que des appels téléphoniques et des mails. Le notaire ne semble pas prendre l’affaire au sérieux. Y a-t-il un délai d’attente dans les démarches ? Le fait de ne pas payer un fermage me semblait être une cause de nullité, pouvez-vous me le confirmer et dans l’affirmative quelle est la marche à suivre ? Nous souhaiterions vendre la propriété, quelle est la marche à suivre pour qu’elle soit libre à la vente ?