Jolie, naturelle et spontanée, Justine Donnet a aussi d'importantes qualités humaines. Son sens des responsabilités et des relations, sa capacité d’observation, son goût du voyage et de l’aventure, son tempérament bien marqué, ont séduit la Sepab, société leader européen du transit de bovins.

Un voyage par mois

Une fois par mois, cette femme d’éleveur de Saint-Anthot (Côte-d’Or) quitte durant plusieurs jours sa petite famille (son mari Kevin, ses deux enfants de 3 et 8 ans) pour descendre à Sète, et embarquer avec un millier de bovins (broutards, génisses ou vaches laitières) sur l’un des cargos de la compagnie.

« Quand j’arrive au port vers 13 heures, les animaux inspectés le matin par les services vétérinaires ont déjà embarqué. Dès que je monte sur le bateau, je vérifie le plan de chargement (répartition et densité du bétail dans les parcs). Si besoin est, je demande des modifications au chef vacher présent. À bord, je représente les exportateurs, auxquels j’envoie un rapport sur l’état et le confort des animaux deux fois par jour avec des photos », souligne l’ancienne salariée du Gaec familial.

Un millier d’animaux à bord

Après un premier voyage en Tunisie en février, Justine prenait en charge son deuxième convoi le 28 avril, à destination d'Alger. Dans la cale se trouvaient 1 500 vaches laitières et génisses gestantes. « À bord, pointe la jeune femme de 29 ans, les animaux sont très bien traités. Ils s’habituent rapidement au nouvel environnement maritime. Je veille à ce qu’ils aient en permanence un abreuvement et des fourrages de qualité. Mon dernier tour de garde de la journée a lieu à 23 heures, le premier à 7 heures. Les marins tournent toute la nuit. »

Seule femme à bord, Justine s’est tout de suite sentie à l’aise avec l’équipage. « De par mon parcours en agriculture, je suis habituée à être entourée d’hommes. Sur le bateau, sa maîtrise de l’anglais, et surtout sa capacité à entrer en relation avec les autres, l’aide à s’imposer en douceur pour faire appliquer les règles. Être jeune est aussi un atout pour réaliser de telles missions. « On fait beaucoup de kilomètres en peu de temps. Le retour s’effectue en avion via Orly. À la maison, quand je rentre, mes enfants Rose et Tao sont demandeurs d’attention ! »

Anne Bréhier

Le goût de la fête Passionnée de bovins, de chevaux, mais aussi très impliqué avec son mari Kevin dans les associations de son territoire, Justine prépare avec les Jeunes Agriculteurs du canton une grosse soirée à l’occasion de la Fête de la musique le 23 juin à Sombernon. La soirée sera ouverte à tout public, avec une restauration à base de produits locaux, un DJ, une déco « boite de nuit ». La première édition en 2022 avait attiré 1 000 personnes.