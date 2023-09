« La commission n’envisage pas d’étendre les dérogations sur les jachères pour la prochaine campagne parce que la situation de marché a changé », a lancé Janusz Wojciechowski, le commissaire européen à l’Agriculture, lors d’une réunion de la commission de l'agriculture au Parlement européen le 31 août 2023. Alors qu’il débattait avec les eurodéputés sur leur reconduction, plusieurs eurodéputés l’interrogeaient sur la possible reconduction des dérogations aux BCAE 7 (rotations des cultures) et BCAE 8 (maintien de la biodiversité) pour 2024.

« L’an dernier, la décision de suspendre les BCAE 7 et 8 a été prise dans une situation exceptionnelle, nous craignions tous de manquer de céréales, certains pays avaient même bloqué les exportations, a-t-il rappelé. Aujourd’hui, la situation est totalement différente, nous envisageons d’interdire les importations. Il y a un surplus de céréales, et je me demande à quel point dans cette situation nous devons réellement augmenter notre surface productive. »

Des contraintes législatives

Le commissaire a également argumenté qu’une telle décision nécessiterait de changer la législation européenne et que c’était de fait très compliqué. C’est un argument qu’il avait déjà opposé en juillet dernier, alors que plusieurs États membres de l’Union européenne avaient sommé la Commission européenne de renouveler les dérogations pour la mise en cultures des jachères pour la prochaine campagne. « La décision n’est pas une décision facile à prendre », a conclu le commissaire à l’Agriculture.

