C’est dans le sud de la Roumanie, à proximité de la ville de Slatina, que Bednar a organisé à la mi-juillet 2023 une tentative de record du monde de déchaumage. Le tracteur chenillard John Deere 9RX 460 a été attelé à un déchaumeur à disques Swifterdisc XE 18400 Mega de Bednar. D’une largeur de 18,40 m, le déchaumeur a travaillé à une profondeur de 7 cm.

Un rendement de 32,6 ha/h

Les 769,36 hectares étaient répartis sur six parcelles avec des précédents en blé, colza et pois. Le rendement moyen a oscillé autour de 32,6 hectares à l’heure et la consommation de carburant a été de 3,1 litres par hectare. Durant cette période, l’attelage a parcouru 450,7 kilomètres et la consommation de carburant totale a atteint 2 355,6 litres.

Corinne Le Gall