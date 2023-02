Case IH souffle cette année les 100 bougies du premier Farmall produit par International Harvester, un petit tracteur remis sur le devant de la scène au début des années 2000.

Le Farmall, c’est avant tout un concept, celui d’un petit tracteur polyvalent, capable de tout cultiver, d’où son nom : farm all (tout cultiver en anglais). C’est en 1923 que l’aventure commence, chez International Harvester, grâce à Bert R. Benjamin, ingénieur chez le constructeur. Ce premier modèle est muni d’un 4 cylindres de 3,6 l, développant environ 13 ch à la barre et 20 ch à la poulie. Il adopte une architecture de tricycle, avec des roues jumelées en position centrale à l’avant.

En 1939, sort la seconde génération de Farmall, avec l’arrivée des modèles A, B, H et M. Le modèle A est le moins puissant, il hérite d’une construction classique, tandis que les autres conservent l’architecture « tricycle ». Le M chapote l’offre avec ses 34 ch à la prise de force.

© Case IH - Le premier modèle de Farmall n'arborait pas l’emblématique couleur rouge, à part sur ses roues... ici en métal.

Plusieurs usines

Le succès de ces machines est au rendez-vous et en 1947, le millionième Farmall sort des chaînes de l’usine de Chicago dans l’Illinois, la première usine à avoir produit ces tracteurs. Au cours des années et du développement de la gamme, les Farmall ont eu plusieurs origines. Tout d’abord américaine bien sur, avec Chicago, puis le rachat d’une usine à Louisville dans le Kentucky, mais surtout l’arrivée du site de Rock Island dans l’Illinois. Ces trois usines fourniront la majeure partie des tracteurs, jusque dans les années cinquante. Certains modèles, seront par la suite, produits de notre côté de l’atlantique, notamment dans les usines de Doncaster en Angleterre, Neuss en Allemagne et même chez nous à Saint-Dizier (Haute-Marne).

Une gamme riche

Les années cinquante, puis soixante, voient la gamme de Farmall s’élargir, avec d’un côté le Cub, produits de 1947 à 1979, qui développait entre 10 et 15 ch. Et d’un autre côté, l’arrivée de tracteurs de plus de 100 ch dès 1965, avec le 1206, recevant un 6 cylindres turbo de 5,9 l. Ces tracteurs suivent les tendances et se dotent de cabine et de toujours plus de chevaux. En 1974 sort le Farmall 1566, avec son V8 de 167 ch. C’est le plus puissant jamais construit. La même année, le cin millionième Farmall est produit. La marque abandonne alors peu à peu le terme de Farmall sur ses tracteurs.

Le come back de l’an 2000

En 1985, lorsque J.I Case rachète International Harvester et devient Case IH, le tractoriste hérite de la marque Farmall. Il s’en servira quelques décennies plus tard, en relançant, en 2003, une offre de tracteurs Farmall. Encore aujourd’hui, plusieurs gammes de Farmall existent, avec des modèles de 55 à 120 ch. Pour le marché européen, ces tracteurs sont produits dans l’usine autrichienne de Saint-Valentin.