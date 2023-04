Jusqu’au 30 avril, les Français sont appelés à donner leur avis quant à l’élaboration du Pacte d’orientation et d’avenir agricole.

Après les professionnels de l’agriculture et les étudiants, le ministère a décidé de sonder le grand public dans le cadre de la construction du Pacte et du projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles. Depuis le 14 avril 2023, cette concertation publique est disponible sur le site du ministère de l’agriculture. Elle prendra fin le 30 avril prochain.

Un questionnaire en ligne

La consultation prend la forme d’un questionnaire. Le grand public y est interrogé sur l’importance du maintien d’une agriculture française, ainsi que les atouts et opportunités qui peuvent se présenter aux agriculteurs de demain. Il peut notamment donner son avis quant aux leviers d’adaptation face au changement climatique.

Les Français sont également sondés sur leur capacité et leur volonté, en tant que citoyens, à faciliter les installations et transitions agricoles (prix de l’alimentation, impôts, financement de l’agriculture, etc.).