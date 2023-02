À l’occasion du Salon international de l’agriculture, Marc Fesneau a annoncé le lancement d’un fonds de 20 millions d’euros pour l’enseignement agricole.

Le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a réuni les acteurs du pacte et de la loi d’orientation et d’avenir agricoles au Salon international de l’agriculture, le lundi 27 février 2023. La concertation est en cours depuis le 7 décembre 2022 pour permettre la construction du pacte et de la loi d’orientation d’ici à l’été 2023.

Un nouvel axe dédié à l’enseignement agricole

« Après avoir rappelé les enjeux liés à la démographie de la population agricole et aux transitions climatique et agroécologique, la réunion a permis de faire un point en présence des coprésidents des groupes de travail nationaux sur la concertation », précise le ministère dans son communiqué de presse diffusé ce 27 février 2023. À l’issue de cette rencontre, le ministre a annoncé le lancement du fonds « compétences », d’un montant de 20 millions d’euros, à destination de l’enseignement agricole. Ainsi, un nouvel axe dédié à l’enseignement agricole et à l’innovation pédagogique vient s’ajouter à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Compétences et métiers d’avenir » de France 2030.

« La souveraineté alimentaire par le renouvellement des générations »

Selon le ministère, ce nouvel axe permettra d’accélérer le développement de nouveaux outils, compétences et qualifications dans des domaines comme la robotique agricole ou le biocontrôle. Ce dispositif a pour objectif de :

Renforcer l’offre de formation proposée, en lien avec les besoins d’adaptation de l’agriculture ;

Conforter la capacité d’innovation de l’enseignement agricole ;

Renforcer les synergies entre les différentes parties prenantes sur le territoire autour des métiers et compétences d’avenir de l’agriculture française.

« Le renouvellement des générations constitue un levier essentiel pour accélérer les transitions », souligne le ministère. Dans un contexte de changement climatique, l’État souhaite ainsi accompagner l’enseignement agricole pour « relever le défi de la souveraineté alimentaire par le renouvellement des générations ».