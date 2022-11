L’inflation entraîne un surcoût de 40 centimes d’euros par repas, estiment la FNSEA et la restauration collective. L’État est appelé au secours des collectivités pour payer les produits français à leur juste prix.

Le 14 février 2022, la FNSEA, La Coopération Agricole et des représentants de la restauration collective (1) alertaient dans une tribune dans Les Échos sur leur filière « en danger » face à la flambée des prix. Moins d’un an plus tard, le 23 novembre 2022, les mêmes remettent le couvert dans une lettre ouverte au président de la République Emmanuel Macron, à ses ministres et aux collectivités locales, pour une « revalorisation urgente des budgets des collectivités pour sauver la restauration collective ».

Réviser les contrats

« L’inflation et les exigences qualitatives de la loi Egalim 2 (50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits bio) représentent à elles deux et à parts égales, une augmentation nécessaire de 40 centimes d’euro par repas », écrivent-ils. Les collectivités doivent absorber ce surcoût, estiment les signataires, et réviser les contrats, comme une circulaire du Premier ministre les y autorise. Au risque, d’un jour, manquer de marchandise.

Aide ciblée sur les produits agricoles

Pour cela, elles auront besoin d’une contribution de la part de l’État, « qui soit ciblée sur l’achat de produits alimentaires et les prestations de repas", insistent les professionnels. Le temps presse : "Nous sommes face à une urgence et nécessité impérieuse de dialoguer pour que notre filière française puisse assumer les approvisionnements des différents secteurs de la restauration collective."