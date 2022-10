Dans le cadre du déploiement du plan gouvernemental dédié à la prévention du mal-être au sein des populations agricoles, les départements sont parvenus à rattraper leur retard, a-t-on appris, le 19 octobre 2022, à l’issue du troisième comité national de pilotage dédié.

Le 13 octobre 2022, le ministre de l’Agriculture annonçait que seule la moitié des départements s’étaient jusqu’ici engagés à déployer le dispositif dédié à la prévention à la prévention du mal-être. Depuis, la marche des préfectures vers un meilleur accompagnement des agriculteurs en difficulté, semble s’être considérablement accélérée.

À l’occasion d’untroisième comité national de pilotage organisé au ministère de l’Agriculture, le 19 octobre 2022, le coordinateur de la feuille de route, Daniel Lenoir, a pu annoncer que "la quasi-totalité des départements s’étaient engagés dans la démarche à ce jour. C’est une satisfaction. Le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau a rappelé l’engagement du gouvernement d’assurer d’ici à la fin de l’année une couverture totale du territoire national."

Les préfectures sont donc notamment tenues d'installer avant la fin de 2022, des comités départementaux, à la fois techniques et de pilotage.

Une charte de confidentialité pour les sentinelles

Alors que 1500 personnes ont bénéficié d’une formation "sentinelle" dispensée par la MSA, le comité national a validé le principe d’une charte dédiée à ce réseau, afin de garantir la confidentialité sur la situation des personnes en situation de mal-être.

En clair, la fonction de sentinelle s’exerçant dans le cadre de l’activité professionnelle est détachée du contrat de travail pour les salariés. "Quelqu’un qui a connaissance d’une situation difficile dans le cadre de son activité professionnelle n’a pas à en parler à son employeur ou à l’autorité hiérarchique si c’est un fonctionnaire", précise Daniel Lenoir.

Un suivi rapproché du risque suicidaire

Afin d’obtenir des indicateurs plus rapprochés, Santé public France s’est engagé par ailleurs à évaluer l’évolution du risque suicidaire, en s’appuyant notamment sur les signalements des sentinelles.

"À la demande du ministre, nous réfléchissons aussi à un nouveau dispositif pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle (familiale) sur une exploitation agricole", en plus du renforcement de l’aide au répit et du crédit d’impôt lié au service de remplacement.

Le ministre a également souhaité que la feuille de route contribue aux travaux préparatoires du Pacte d’orientation et d’avenir pour l’agriculture : "L’idée est de mettre en place d’un dispositif d’accompagnement des transitions agricoles."

Le prochain comité devrait se tenir en janvier 2023.