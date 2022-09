La FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes réclame une indemnisation avant la fin de l’année pour les éleveurs affectés par la sécheresse, basée sur les expertises de terrain et non satellitaires. Le ministre devra trancher le 4 octobre.

« Nous ne voulons pas de compassion, nous voulons du concret. Le ministre doit nous dire franchement s’il veut nous aider, ou s’il faut vendre nos vaches », s’est animé Patrick Bénézit, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Autant dire que Marc Fesneau est attendu de pied ferme, le 4 octobre 2022, pour l’ouverture du Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand.

Un soutien urgent

Les éleveurs, mis à genoux par une sécheresse historique qui a généré 40 à 75% de pertes de fourrage, n’ont d’autre choix que de décapitaliser, a alerté le syndicat majoritaire, lors d’une conférence de presse le 29 septembre organisée par la FRSEA et JA Aura et la Sidam-Copamac, les représentants des éleveurs du Massif central. Pour enrayer ce mouvement, il faut aller vite, et proposer les indemnisations – ou à défaut des promesses d'indemnisations avant la fin de l'année.

Des pertes réelles estimées par expert

Ce n'est pas tout : le fonds des calamités devra aussi indemniser sur la base des expertises de terrain, et non sur des bases satellitaires, lesquelles présenteraient des « écarts majeurs avec la réalité, jusqu’à 50% », estime Patrick Bénézit. Le ministre devra se prononcer sur ce sujet et ne pourra plus « jouer la montre », ont prévenu les syndicalistes, qui accusent l’administration de ralentir la remontée des enquêtes sur les pertes de fourrage.

Marc Fesneau sera aussi interpellé au Sommet sur le sujet de la rémunération des agriculteurs. « L’application de la loi Egalim 2 doit être totale, et commence par la fixation d’un prix qui couvre les coûts de production », a appuyé Jocelyn Dubost, élu président des Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes. Même si les prix de la viande et du lait ont progressé depuis le début de l’année, il manque à ce jour 80 centimes d'euro par kg en allaitant et 50 €/1000 litres pour le lait de plaine, pour couvrir les coûts de production.