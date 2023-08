Afin d’évaluer facilement les équivalences dans les échanges de paille et fumier, Arvalis propose gratuitement une calculette. De quoi disposer d’une « base de négociation simple et objective entre céréaliers et éleveurs », souligne l’institut du végétal.

Trois types d’équivalence

Cet outil permet de calculer trois types d’équivalence (humus, économique en éléments fertilisants, et économique en éléments fertilisants + mécanisation + main-d’œuvre). Il fonctionne pour trois catégories de paille (céréales, colza, pois) et 27 types d’effluents d’élevage.

Cette calculette intègre également le pressage et le transport de la paille, ainsi que le transport et l’épandage des effluents. Elle laisse « libre choix à l’utilisateur de prendre en compte les éléments de négociation qui lui semblent les plus appropriés à sa situation », avise Arvalis.

Vincent Guyot