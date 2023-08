Le constructeur breton Emily étoffe son catalogue avec un automoteur conçu pour l’entretien des logettes. L’AM 325 reçoit un moteur de 25 ch, soit 8 ch de plus que son prédécesseur, ce qui lui confère plus de puissance pour intervenir dans de plus grandes stabulations. En plus d’un préfiltre cyclonique qui améliore le captage de la poussière, le nouveau radiateur est positionné à l’arrière de l’automoteur, afin de l’éloigner de la zone poussiéreuse. Une grille amovible sans outils a été ajoutée pour faciliter son nettoyage.

L’automoteur Emily s’adapte au plus grand nombre de matières à épandre. Grâce à son double démêleur et sa cassette de régulation, l’éleveur peut utiliser des produits aussi divers que la paille broyée, la farine de paille, la sciure, les copeaux. Le design du godet muni d’une tôle perforée permet de conserver une bonne visibilité à l’avant comme à l’arrière.

L'AM 325 dispose d'un préfiltre cyclonique qui améliore le captage de la poussière. ( © Emily)

Le réglage du siège, l’élargissement de la pédale d’avancement, et l’augmentation de l’espace disponible pour positionner ses jambes améliorent le confort de l’utilisateur quelle que soit sa morphologie. Les commandes sont hydrauliques.

Conçu pour évoluer dans tous les types de bâtiments, l’AM 325 propose un rayon de braquage de 1,35 m. Le châssis arrière a été rehaussé pour faciliter les demi-tours entre les logettes. Enfin, les deux roues de passage de marche permettent la montée et la descente de marche jusqu’à 20 cm.