Face à la révision de la directive européenne sur les émissions industrielles (IED), la Fédération nationale porcine et la Confédération française des aviculteurs s’alarment des nouveaux critères et seuils. Selon eux, la proposition de Bruxelles mettrait à mal la pérennité des élevages porcins et avicoles.

« La Commission européenne doit revoir sa copie » sur la nouvelle directive relative aux émissions industrielles (IED), alertent la Fédération nationale porcine (FNP) et la Confédération française des aviculteurs (CFA) dans un communiqué conjoint du 20 février 2023.

Pour les deux syndicats, la proposition de Bruxelles d’avril 2022 pourrait toucher respectivement plus du triple et près du quadruple des exploitations européennes porcines et avicoles par rapport à ce qui a été indiqué aux États membres de l’Union européenne.

En France, l’estimation de la proportion d’élevages touchés passerait de 18 à 72 % en volaille et de 7 à 93 % en porc. Jugée complexe et plus coûteuse qu’estimée par les syndicats, la mise en application de cette directive déclasserait ainsi une part importante des élevages de porcs et volailles.

« Le passage en IED entraînerait l’arrêt de nombreux élevages et affaiblirait notre souveraineté alimentaire », fustigent-ils.

Un critère « inadapté » aux élevages porcins et avicoles

Par ailleurs, les syndicats regrettent le choix du nombre d’UGB comme critère de seuil, qu’ils considèrent « parfaitement inadapté » aux productions porcine et avicole. Pour la FNP et la CFA, les éleveurs n’ont pas attendu la classification de la directive IED pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac. « Ils restent mobilisés pour poursuivre la transition dans tous les élevages, IED ou non », souligne le communiqué.

En conséquence, les deux syndicats demandent le « statu quo des critères et seuils de l’actuelle directive IED ».