Un foyer de grippe aviaire a été détecté dans un élevage de canards des Landes, le premier de l'hiver dans ce département grand producteur de foie gras, a indiqué la préfecture le 22 janvier 2023.

L'élevage se situe à Cagnotte, au sud de Dax, et comporte 53000 palmipèdes qui devaient être abattus dimanche, a précisé la préfecture dans un communiqué. La commune de Cagnotte se trouve en dehors du périmètre de vide sanitaire mis en place entre le 15 décembre et le 15 janvier dans les 68 communes du Sud-Ouest, principalement landaises, où la densité en élevage de palmipèdes est particulièrement importante.

Une "suspicion forte" d'influenza aviaire qui avait été relevée dans un autre élevage landais de canards, à Saint-Sever, dans l'est du département, a finalement été infirmée, a indiqué dimanche la présidente de la Chambre d'Agriculture des Landes Marie Hélène Cazaubon.

La France comptait au 19 janvier 283 cas de grippe aviaire en élevage de volailles, principalement dans l'ouest (région Pays de la Loire), selon le ministère de l'Agriculture. Entre le 1er août et le 21 décembre, 3,3 millions d'animaux ont été abattus en France à cause de cette épizootie, dont une moitié de canards.

La précédente vague, entre fin novembre 2021 et mi-mai 2022, avait entraîné l'euthanasie de plus de 20 millions de volailles en France. La grippe aviaire touche l'Europe entière: entre octobre 2021 et septembre 2022, plus de 50 millions d'oiseaux ont été euthanasiés dans les seuls élevages infectés, sans compter les abattages préventifs d'animaux sains autour des foyers, selon les autorités sanitaires européennes.