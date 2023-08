Le matin du dimanche 18 juin, Jérôme Coulon, entrepreneur agricole en Mayenne, a trouvé la porte de son atelier enfoncée avec un pied-de-biche. Bilan : 12 antennes et 8 consoles GPS volées, pour une valeur de 100 000 euros. Au total, Jérôme comptabilise déjà quatre vols de matériels agricoles depuis novembre 2018 et n’était pas au bout de ses surprises.

Ce 8 juillet, les gendarmes arrêtaient un convoi composé d’un minibus et d’une remorque, à Milly-la-Forêt, en Essonne. Cet ensemble routier provenait d’Ombrée-d’Anjou (Maine-et-Loire) et se dirigeait vers la Roumanie.

Il transportait non seulement plusieurs passagers, mais aussi les équipements de Jérôme. « J’ai suivi la dizaine de gendarmes en voiture. Ils les ont interceptés à un rond-point grâce à un barrage. Sur les huit passagers, six d’entre eux ont été relâchés et deux sont incarcérés », témoigne l’entrepreneur à la France Agricole. « J’ai quasiment tout récupéré », se réjouit l’ETA.

Une manifestation pour lancer l’enquête

Jérôme est à bout. Le lundi 19 juin 2023, lui et une centaine d’agriculteurs, d’entrepreneurs et de concessionnaires se sont réunis à Noëllet, dans le Maine-et-Loire pour exprimer leur colère. La manifestation a eu lieu devant une ancienne école reconvertie en logement accueillant des ressortissants roumains. Des GPS et les antennes dérobées devaient s’y trouver, selon les manifestants.

Type d'antenne, du constructeur John Deere, dérobée. ( © Jérôme Coulon)

« On voulait surtout une prise de conscience de la part du procureur pour faire avancer rapidement l’enquête. Les gendarmes ne peuvent pas pénétrer dans les lieux s’ils n’ont pas d’autorisations spéciales », déclare l’entrepreneur.

« Je suis en colère »

Les voleurs n’en étaient pas à leur coup d’essai. Novembre 2018, Mars 2019, Juillet 2020, Juin 2023… Toutes sont des dates noires pour Jérôme qui rappellent les vols subis par son entreprise.

« Je suis en colère. D’abord contre les constructeurs, notamment John Deere. Ils ne créent pas de choses assez avancées pour bloquer les consoles et les antennes ou les tracer. Je suis aussi en colère contre la justice qui est longue et compliquée pour arrêter les voleurs. Le système manque de moyen, c’est décourageant », déplore Jérôme.

Astrid Marguet et Oriane Dieulot