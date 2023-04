Ils s’étaient fait une spécialité des vols de GPS agricoles. Trois hommes ayant sévi sur plusieurs départements ont été arrêtés en Charente-Maritime et placés en détention.

« Il y a eu une bonne réaction des agriculteurs, souligne un gendarme qui préfère rester anonyme. Ils ont très vite porté les vols à notre connaissance. C’est ce qui nous a permis d’orienter nos investigations. » C’est grâce à ces signalements qu’ont été repérés trois voleurs de GPS agricoles. Leur arrestation a été annoncée par Laurent Zuchowicz, procureur au tribunal judiciaire de La Rochelle, le 12 avril 2023.

Les trois hommes, âgés de 26 à 35 ans et de nationalité roumaine, ont été interpellés alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le territoire français. « Déférés au parquet de La Rochelle, indique le procureur, ils ont été présentés à un juge d’instruction qui les a mis en examen du chef de vols en bande organisée commis courant mars et avril 2023 » en Charente-Maritime, mais aussi dans le Puy-de-Dôme, l’Aube et la Loire. À leur domicile, ont été retrouvés 24 GPS utilisés pour le guidage des tracteurs, des équipements dont la valeur peut atteindre 10 000 euros pièce.

Une partie du butin retrouvée

« Une partie seulement du butin a été retrouvée, correspondant aux vols les plus récents », précise Laurent Zuchowicz. Les voleurs présumés ont été placés en détention provisoire et la gendarmerie poursuit son enquête sous l’autorité d’un juge d’instruction, ceci afin notamment d’identifier les complices, commanditaires et receleurs.

Le président de la chambre d’agriculture de Charente-Maritime, Cédric Tranquard, se réjouit de ces arrestations. Lui observe que les GPS ont été volés sur des engins John Deere, sur lesquels « il est plus facile d’arracher l’antenne extérieure et de prendre la console dans le tracteur », l’une ne fonctionnant pas sans l’autre. Pour d’autres marques de tracteurs agricoles, l’antenne est intégrée dans le tracteur lui-même, rendant le vol impossible.

La gendarmerie donne quelques conseils de prévention : « signaler tout repérage ou mouvement suspect à proximité des bâtiments d’exploitation », notamment des véhicules inconnus qui effectueraient plusieurs passages aux abords de la ferme. Mettre à l’abri les outils coûteux et placer les engins agricoles dans des hangars fermés à clé.