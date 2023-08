Natura 2000 : une exonération de taxe foncière sur le non-bâti

Je découvre le système des dégrèvements pour la taxe foncière sur le non-bâti. Sur l’une des parcelles que je loue, je peux avoir trois types de dégrèvements : jeune agriculteur, sécheresse et Natura 2000. Dans le cadre de mon bail, je suis soumis à la moitié des taxes foncières. Compte tenu de la réglementation en vigueur sur le foncier non bâti, je paye 30 % des impôts fonciers non bâtis à mon propriétaire. J’ai bien récupéré le dégrèvement jeune agriculteur et le dégrèvement sécheresse. Quelle est la règle concernant le dégrèvement Natura 2000 ?