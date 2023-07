« Après moisson, il faut être réactif en déchaumant assez rapidement le sol, d’autant plus quand des pluies sont annoncées. C’est un bon remède pour gérer les menues pailles et les repousses de cultures », fait part Anne-Monique Bodilis, ingénieure régionale chez Arvalis Pays de la Loire. Ces dernières peuvent héberger des pucerons, qui sont de potentiels réservoirs de viroses (JNO par exemple).

À cette période, c’est aussi un moyen pour réduire le stock semencier de certaines mauvaises herbes, entre autres dicotylédones et brome.

A renouveler

Rappuyer le sol juste après le déchaumage permet d’avoir un bon contact sol/graines et de créer ainsi des conditions propices à la levée des repousses et adventices. Et si possible, il faudra renouveler ces faux-semis si d’autres créneaux avec de la pluie sont annoncés.

Il faut viser 4-5 cm de profondeur au maximum en choisissant des outils capables de contrôler cette dernière (type déchaumeur à disques indépendants).

En présence de vivaces (liserons ou chardons), on optera plutôt pour du matériel à dents avec un travail un peu plus profond à la faveur de conditions sèches, pour extraire et laisser dessécher les organes souterrains.

Céline Fricotté