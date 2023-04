Dephy Ferme publiait le 25 avril 2023 une analyse globale des chiffres de l’ensemble du réseau. Entre leur entrée dans un groupe Dephy et la moyenne 2018/2019/2020, les 774 systèmes de culture (1) en grandes cultures polyculture-élevage étudiés ont réduit, en moyenne, leur Indicateur de fréquence de traitements (IFT) de 26 %, celui-ci passant de 2,6 à 1,9.

Cette tendance à la baisse des IFT, « amorcée depuis le début du réseau Dephy, se poursuit malgré les [niveaux] déjà bas atteints par une majorité de systèmes », soulignent les auteurs de la synthèse.

Sur les systèmes de culture étudiés, les charges reculent, de 6 % en grandes cultures et de 8 % pour la polyculture-élevage. Elles sont tirées par la baisse des charges liées aux produits phytosanitaires et à la fertilisation. « Globalement, les systèmes étudiés diminuent leur fertilisation de 13 unités d’azote par hectare », précisent les auteurs.

Mais les marges semi-nettes (2) diminuent elles aussi, de près de 10 % en moyenne sur la période étudiée. Un repli plus marqué en grandes cultures (-12 %), qu'en polyculture élevage (-9 %). « Cet écart s’explique par une diminution des charges plus marquée en polyculture-élevage, qui compense partiellement la diminution des produits », expliquent-ils.

En confrontant les évolutions des IFT et celles des marges semi-nettes, les situations sont « assez contrastées ». En moyenne, les systèmes ayant réduit leur IFT ont également vu leurs marges nettes reculer. Ils ont toutefois « mieux réussi » à limiter ces baisses.

« Pour ces systèmes, la diminution du produit brut est compensée par une baisse de charges opérationnelles, résument les auteurs. [Ainsi], dans un environnement économique fluctuant, où les prix […] varient rapidement, les systèmes qui diminuent leur IFT présenteraient plus d’atouts pour s’adapter. » Ils appellent toutefois à la prudence pour interpréter ces résultats, fortement influencés par les effets conjoncturels.

Le rapport relève également la difficulté à réduire les IFT herbicides, qui diminuent moins que les IFT fongicides et insecticides. Autre enseignement, les systèmes de polyculture-élevage semblent les plus armés pour réduire leur IFT.

(1) « Ce concept désigne un ensemble cohérent et ordonné de techniques culturales mises en œuvre sur un lot de parcelles conduites de la même façon, selon les mêmes principes de gestion et avec les mêmes objectifs, et ceci sur plusieurs années », définissent les auteurs.