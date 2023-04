Lancé le 27 avril 2023, Toxibees a vocation à informer les conseillers et utilisateurs de produits phytosanitaires sur le profil écotoxicologique de la matière active qu’ils emploient.

L’association Bee-Friendly inaugurait par webinaire le 27 avril 2023 son outil Toxibees. Gratuit et accessible sans condition, il rassemble les informations sur la toxicité des matières actives vis-à-vis des pollinisateurs pour proposer un « ToxiScore » s’échelonnant de A à E.

Pour développer son outil, Bee friendly s’est entourée d’un comité scientifique formé par Jean-Marc Bonmatin (CNRS (1)), Luc Belzunces (Inrae (2)) et Cyril Vidau (Itsap). Toxibees a été lauréat de l’appel à Projet Ecophyto 2021.

Risque d'exposition

L’analyse intègre différents critères caractérisant la toxicité intrinsèque de la substance ou son comportement dans l’environnement, « permettant ainsi de qualifier le risque d’exposition [des pollinisateurs] à la molécule », détaille Amélie Bajolet, cheffe de projet Bee Friendly.

© Toxibees - capture d'écran - "Le ToxiScore du Boscalid est établi à partir de la moyenne pondérée [...] d'un indicateur de dangerosité de la substance vis-à-vis des pollinisateurs et de la possibilité que ces derniers y soient exposés", présente Toxibees.

L’outil offre la possibilité de comparer jusqu’à huit substances actives, en ajoutant plusieurs molécules à sa sélection (fonctionnalité accessible à côté du descriptif de la substance) et en consultant celle-ci (en haut à droite de la page).

Pas d’information sur la formulation

Le score de toxicité s’applique à la substance active et non au produit phytosanitaire qui la contient. Une limite bien identifiée par les porteurs du projet : « on est parfaitement conscient que les formulations changent la toxicité. Mais aujourd’hui les données disponibles sur les produits phytosanitaires qu’on utilise dans Toxibees sont lacunaires. On n’a donc pas beaucoup d’autres choix que de travailler à partir des informations de toxicité des molécules, justifie Amélie Bajolet. Il y a une précaution à avoir sur l’analyse des résultats évidemment, mais cela donne une première information. »

Pas de comparaison par usage

En plus du ToxiScore, Toxibees met à disposition sur la page de chaque molécule des recommandations, une comparaison avec d’autres molécules par type d’effet (fongicide, insecticide, herbicide), et des détails sur les deux indicateurs (danger et comportement dans l’environnement) qui déterminent le score.

L’outil ne propose toutefois pas de comparaison par usage, même si celle-ci peut être réalisée « à la main » avec l’outil « ma sélection ». Une limite que les porteurs du projet espèrent un jour pouvoir lever dans une deuxième version de l’outil, qui permettrait alors de proposer des alternatives aux molécules les plus dangereuses.

(1) Centre national de recherche scientifique

(2) Institut national de la recherche agronomique