Le gouvernement slovaque a décrété lundi l’interdiction de l’importation de céréales et autres produits alimentaires en provenance d’Ukraine, à la suite de mesures similaires prises samedi par la Pologne et la Hongrie. Kiev et Varsovie négocient.

« Aujourd’hui, le gouvernement a approuvé une proposition visant à interdire l’importation de certains produits agricoles et denrées alimentaires en provenance d’Ukraine », a déclaré le ministre de l’Agriculture, Samuel Vlcan, à la presse le 17 avril 2023. Il a précisé que l’interdiction, qui doit entrer en vigueur mercredi, vise à protéger le secteur agricole slovaque ainsi que la santé des consommateurs.

D’autres produits concernés

La semaine dernière, le ministère de l’Agriculture a indiqué qu’après avoir analysé un échantillon de céréales en provenance d’Ukraine, « la présence d’un pesticide, qui n’est pas autorisé dans l’Union européenne et a un impact négatif sur la santé humaine » avait été détectée. L’interdiction s’appliquera à divers produits, notamment les céréales, le sucre, les fruits et légumes, le vin et le miel, ajoute le ministère.

Samuel Vlcan a toutefois précisé que l’interdiction ne s’appliquait pas aux produits ukrainiens transitant par la Slovaquie à destination de pays tiers. Les exportations de céréales ukrainiennes transitent désormais en grande partie par les pays de l’Union européenne après que les routes traditionnelles de la mer Noire eurent été bloquées par l’invasion russe.

Négociations en cours avec la Pologne

La Pologne et la Hongrie, ont interdit samedi les importations de céréales et d’autres denrées alimentaires en provenance d’Ukraine. La Pologne et l’Ukraine disent avoir entamé des discussions le 17 avril pour parvenir à un accord. « Nous informons que les négociations entre l’Ukraine et la Pologne concernant les exportations et le transit de la production agricole ukrainienne vers et via la Pologne sont toujours en cours et vont se poursuivre demain le 18 avril », a déclaré Tetiana Loupova, la porte-parole du ministère ukrainien de la Politique agraire.

L’Union européenne a suspendu en mai 2022, pour un an, les droits de douane sur tous les produits importés d’Ukraine. Elle s’était aussi organisée pour lui permettre d’exporter ses stocks de céréales après la fermeture des itinéraires par la mer Noire, après l’invasion du pays par la Russie. Les États européens voisins ont vu augmenter les arrivées de maïs, blé ou tournesol d’Ukraine, saturant des silos en raison de problèmes logistiques et faisant chuter les prix locaux, ce qui a conduit à des manifestations d’agriculteurs et à la démission du ministre polonais de l’Agriculture.

Selon des médias polonais, la réunion entre la délégation ukrainienne, emmenée par Ioulia Svyrydenko, la ministre du Développement économique, et les autorités polonaises a lieu lundi à Varsovie. Dimanche, Mykola Solsky, le ministre ukrainien de la Politique agraire, avait dit s’attendre à « des négociations difficiles » avec plusieurs pays européens, dont la Pologne, mais aussi la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie ou encore la Roumanie. L’interdiction des importations de céréales ukrainiennes « rend plus difficile » de parvenir à « la victoire commune », avait-il notamment déploré.