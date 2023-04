Ce premier mois de printemps, dans l’hémisphère Nord, finit en deuxième position des mois de mars les plus chauds sur Terre depuis 1850.

Mars 2023 a été le deuxième mois de mars le plus chaud au monde depuis 1850, relève Meteonews ce vendredi 14 avril 2023. La température de surface globale en mars était de 1,24°C au-dessus de la moyenne du XXe siècle de 12,7°C. L’anomalie de température est aussi la troisième plus élevée tous mois confondus, après mars 2016 et février 2016.

Plus de deux degrés au-dessus des normales

À 2,26°C au-dessus de la moyenne, les températures terrestres mondiales sont les deuxièmes plus chaudes jamais enregistrées.

Pour celles des océans, elles se sont classées au troisième rang des températures les plus chaudes jamais enregistrées pour mars, ce qui est un élément important à noter à la fin de La Niña.

Le 9 mars dernier, le Centre de prévision climatique de la NOAA [1] a annoncé la fin des trois années du phénomène La Niña. Il prévoit également un retour probable à des conditions neutres d’oscillation australe El Niño au printemps, et au début de l’été 2023 dans l’hémisphère Nord.

Dixième mois de mars le plus chaud en Europe

Le mois de mars en Espagne s’est classé deuxième le plus chaud et le deuxième plus sec jamais enregistré.

L’Italie a connu son neuvième mois de mars le plus chaud jamais enregistré.

Les températures à travers le Royaume-Uni en mars se sont alignées sur la moyenne de 1991-2020.

L’Autriche a connu un mois de mars qui s’est classé parmi les 20 plus chauds jamais enregistrés.

En Lettonie, la température moyenne de l’air était de 1,4°C au-dessus de la norme mensuelle.

Pendant ce temps, l’Islande a connu son mois de mars le plus froid depuis 1979.

Deuxième mois de mars le plus chaud en Asie

À 4,08°C au-dessus de la moyenne, les températures du mois de mars 2023 en Asie se classent au deuxième rang des plus chaudes jamais enregistrées après 2008.

Au Japon, les températures de mars ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans de nombreuses régions du nord, de l’est et de l’ouest du pays.

La température mensuelle moyenne nationale de mars 2023 pour le Pakistan était supérieure de 1,63°C à la moyenne. Les températures minimales de mars se sont classées sixièmes les plus chaudes depuis le début des enregistrements en 1961.

Et partout ailleurs

L’Amérique du Sud et l’Afrique ont chacune connu leur quatrième mois de mars le plus chaud. L’Argentine a enregistré son mois de mars le plus chaud depuis le début des records en 1961.

L’Australie a enregistré une température moyenne nationale moyenne de 1,11°C au-dessus de la moyenne de 1961 à 1990, égalant le dixième mois de mars le plus chaud jamais enregistré.

La température moyenne des États-Unis contigus en mars 2023 était de 0,8°C en dessous de la moyenne, se classant dans le tiers médian de la moyenne.

Quel bilan sur les trois derniers mois ?

La température de surface mondiale de janvier à mars s’est classée au quatrième rang des températures les plus élevées depuis 174 ans à 1,04°C au-dessus de la moyenne de 1901-2000 de 12,3°C.

Selon l’analyse statistique du NCEI [2] l’année 2023 est très susceptible de se classer parmi les dix années les plus chaudes jamais enregistrées.

[1] Agence américaine d’observation océanique.