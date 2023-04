Le BRGM vient de présenter deux outils visant à mieux connaître et anticiper les niveaux des nappes phréatiques et de définir les volumes d’eau prélevables.

« C’est important d’avoir un suivi en temps réel des eaux souterraines pour bien les gérer », souligne Pierre le Cointe, hydrogéologue au BRGM. Ce service de l’État, en charge de l’étude de la géologie, vient de développer deux nouveaux sites internet qui doivent servir à mieux anticiper les niveaux des nappes phréatiques et, donc, les volumes prélevables. Ils ont été présentés dans le cadre du projet européen Sudoe Aquifer, qui vise à créer des outils innovants de gestion des eaux souterraines dans un contexte de réchauffement climatique.

© C. Zoia - Sandra Béranger, hydrogéologue au BRGM, présente les possibilités de prévision du niveau des nappes.

Premier outil du BRGM, Météeau Nappes, est une plate-forme montre l’évolution de l’état des nappes en temps réel. Il est important de souligner que la prévision de leur niveau est également possible. « Mais, pour prévoir cela, il faut avoir des données sur chaque point de suivi depuis 15 ans, afin de pouvoir modéliser les évolutions possibles, témoigne Sandra Béranger, hydrogéologue au BRGM. Pour Météeau Nappes, nous avons actuellement 10 points de suivi sur le Bassin Adour-Garonne, mais notre but est de l’étendre à tout le Bassin. » Cet outil, évolutif, est déjà disponible sur le site du BRGM.

© Capture d'écran BRGM - La plate-forme Météeau Nappes est accessible à tous (pour son premier niveau),

« Le point très innovant du projet »

À l’échelle du département du Tarn-et-Garonne, le BRGM peut aller plus loin en anticipant les volumes prélevables pour l’irrigation, grâce à Viginappes (disponible prochainement). Mme Béranger détaille : « L’objectif est d’afficher les volumes prélevés dans les années passées et de définir, pour l’étiage à venir, des volumes de prélèvements de sauvegarde, à l’équilibre et critiques. » Le tout en différenciant 21 zones sur le département. « Viginappe est le point très innovant du projet, reprend-elle. Le but est de l’étendre sur d’autres territoires qui ont un modèle maillé. » Il n’est en effet duplicable que dans des zones qui ont de nombreux points de suivi, ce qui est le cas du Tarn-et-Garonne depuis… 30 ans !

Notons que Météeau Nappes comme 29 autres outils innovants de gestion des eaux souterraines déjà actifs dans le monde sont présentés sur un site internet : platform.aquifer-sudoe.eu.