Le marché du colza est sous pression du fait d’une forte quantité de graines disponibles sur le marché européen. Les stocks mondiaux sont annoncés par l’USDA (département américain à l’Agriculture) à 6,16 millions de tonnes en 2022-2023 contre 4,26 millions de tonnes la campagne précédente. La production mondiale record (85,1 millions de tonnes en 2022-2023) a permis de reconstituer les stocks malgré une consommation là aussi record (81,74 millions de tonnes en 2022-2023). « La consommation ne peut pas encaisser cette année le surplus de production de graines de colza », confirme Clément Gautier, analyste chez Horizon Soft Commodities.

Le bilan du colza est donc très lourd à cause des très bonnes récoltes en 2022-2033 dans l’Union européenne (21 millions de tonnes avec le Royaume-Uni), au Canada et surtout en Australie (7,6 millions de tonnes). Cette dernière a déjà exporté 5,5 millions de tonnes en 2022-2023 contre 4,5 millions de tonnes en 2021-2022 à la même période.

« Le gros programme d’importation de graines australiennes et canadiennes permet à l’industrie européenne d’être tranquille dans son approvisionnement, explique Clément Gautier. La bonne tenue du tourteau et le niveau des huiles tendent à alimenter une certaine demande pour les acheteurs de l’Union européenne, ce qui est une bonne nouvelle, mais il y a trop de graines de colza pour que ce marché-là monte pour l’instant. » Les cours ont ainsi fortement reculé ces dernières semaines, pour atteindre le 7 février, 531 €/t Fob Moselle contre 584 €/t début janvier.

Autre élément de pression sur les prix du colza : le cumul des trois graines d’oléagineux (colza, soja, tournesol) est également record (lire infographie), tout comme les utilisations. La production de soja atteint à elle seule 383 millions de tonnes en 2022-2023 et la consommation, 376,4 millions de tonnes. Le stock mondial de soja grimpe, lui, à 102,1 millions de tonnes, le deuxième plus élevé historiquement (114,1 millions de tonnes en 2018), « du fait de l’attente d’une récolte stratosphérique au Brésil », précise Clément Gautier.

Ce pays devrait produire au moins 150 millions de tonnes cette année contre 128 millions de tonnes en moyenne. Mais le pays, qui exporte surtout de la graine de soja, est confronté à des problèmes logistiques du fait de retard dans les récoltes suite aux pluies. Les flux d’exportation, vers la Chine notamment, devraient progresser ces prochaines semaines. Le décrochage du soja en début de semaine dernière à Chicago lié à la montée en puissance de la pression récolte brésilienne a entraîné tout de suite le colza à la baisse.

L’Argentine limite la baisse

« Il reste tout de même des éléments qui retiennent encore un peu le complexe oléagineux au global », nuance Sébastien Poncelet, analyste chez Agritel. Il s’agit notamment de la sécheresse catastrophique de l’Argentine, la plus grave depuis 50 à 60 ans en termes d’impact climatique sur les récoltes. Les prévisions de la Bourse de Buenos Aires anticipent 33,5 millions de tonnes contre 48,5 millions de tonnes en moyenne ces 4 dernières années. Mais on se dirige plutôt vers 30 Mt. Le surplus du Brésil est supérieur au déficit argentin, mais l’Argentine a une place particulière car elle exporte surtout de l’huile de soja et des tourteaux. Le marché des tourteaux est très dépendant de ce qui se triture en Argentine. Le pays entretient donc la tension sur les produits dérivés du soja, tout comme l’huile de palme dont les cours se raffermissent du fait des intempéries en Malaisie et en Indonésie et arrivent sur les plus hauts de l’an dernier.