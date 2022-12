Lors de l'assemblée générale de la CGB (planteurs de betteraves), le ministre de l'Agriculture a précisé qu'il espérait cette dérogation "en attente de solutions alternatives".

Le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a indiqué le 8 décembre 2022 qu’il était favorable à une prolongation pour 2023 de la dérogation permettant d'utiliser les néonicotinoïdes, interdits en France depuis 2018. " Une troisième [dérogation] est à venir, en tout cas je l’espère, et je pense qu’elle sera utile pour pouvoir déroger et lutter efficacement contre la jaunisse en attente de solutions alternatives ", a-t-il indiqué dans une vidéo diffusée lors de l'assemblée générale de la CGB (Confédération générale des planteurs de betteraves).

Une réponse le 20 janvier prochain

La demande du syndicat betteravier doit être étudiée par le Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux néonicotinoïdes. Ce dernier devrait se prononcer le 20 janvier prochain, avant l'éventuelle signature par arrêté en février des ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique.

Franck Sander, président de la CGB, a insisté sur le fait que les alternatives qui se dessinaient n'ont pas encore fait la preuve d'une efficacité suffisante, et que trois années de dérogation ne suffiront pas. Il appelle à la mise en place d'une stratégie de filière qui ne doit exclure aucune solution, même les produits phytos : "la chimie peut aussi être une solution."

© Isabelle Escoffier - Franck Sander, président de la CGB, a insisté sur le fait que les alternatives qui se dessinaient n'ont pas encore fait la preuve d'une efficacité suffisante, et que trois années de dérogation ne suffiront pas.

Selon un sondage Ifop commandé par la CGB (1), 46 % des Français (1) se déclarent favorables (dont 31 % de "plutôt favorable") "à la reconduction de cette utilisation dans l'attente d'une autre solution, comme c'est le cas dans d'autres pays européens". 36 % y seraient opposés.