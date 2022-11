Les données provisoires des ventes de produits phytosanitaires en 2021 confirment, selon le ministère de l'Agriculture, une tendance baissière observée depuis quelques années. Générations futures appelle à une lecture prudente de ces chiffres.

Le gouvernement a diffusé le 15 novembre 2022 le bilan provisoire des ventes françaises de produits phytosanitaires en 2021. Le ministère de l'Agriculture y voit une « baisse confirmée depuis 2016 », peut-on lire dans un communiqué publié le même jour.

© Ministère de la Transition écologique - Évolution des quantités totales de substance actives vendues par type d'usage, en tonnes. Les données 2021 sont provisoires.

Les données gouvernementales montrent :

Une légère hausse des ventes des produits de synthèse , en jaune sur le graphique, entre 2020 et 2021 (+0,7%). On observe en revanche une tendance pluriannuelle à la baisse, avec comme point de départ la moyenne triennale 2016-2018 . Toujours pour ces produits, les volumes vendus sur la période 2019-2021 (40 485 tonnes en moyenne triennale), sont « au plus bas depuis 2009 et le début du plan Ecophyto », déclare le ministère.

, en jaune sur le graphique, entre 2020 et 2021 (+0,7%). On observe en revanche une . Toujours pour ces produits, les volumes vendus sur la période 2019-2021 (40 485 tonnes en moyenne triennale), sont « au plus bas depuis 2009 et le début du plan Ecophyto », déclare le ministère. Une progression des ventes des produits de biocontrôle et de produits utilisables en agriculture biologique , en vert sur le graphique (+13,3% entre 2020 et 2021), « ce qui montre l’engouement pour les solutions alternatives », estime le ministère. La tendance pluriannuelle suggère une hausse sur le long terme.

et de produits utilisables en , en vert sur le graphique (+13,3% entre 2020 et 2021), « ce qui montre l’engouement pour les solutions alternatives », estime le ministère. La tendance pluriannuelle suggère une hausse sur le long terme. Les ventes de produits à base de glyphosate , « amorcent une baisse avec une diminution de 14% entre 2020 et 2021 », souligne également le ministère. Il relève une valeur 2021 (7 765 tonnes) « inférieure de 9% à la moyenne observée sur les dix dernières années ».

, « amorcent une baisse avec une diminution de 14% entre 2020 et 2021 », souligne également le ministère. Il relève une valeur 2021 (7 765 tonnes) « inférieure de 9% à la moyenne observée sur les dix dernières années ». 781 tonnes de substances classées CMR1 (2), les plus à risque, ont été vendues en 2021. Cette catégorie affiche ainsi une baisse de 21,8 % sur un an, suivant également une tendance pluriannuelle à la baisse.

Le Nodu également mis à jour

Le ministère souligne qu’un autre indicateur de suivi des ventes a été mis à jour le 10 novembre 2022 : le Nodu (Nombre de doses unité). Il correspond à la surface traitée annuellement aux doses maximales homologuées. En 2020, il se chiffre à 88,5 millions d’hectares, en hausse de 17% sur un an. En 2021, il s’établit à ce stade à 85,7 millions d’hectares, en baisse de 3,2% sur un an. La moyenne triennale (2019-2021) s’établirait, elle, à 83,3 millions d’hectares ; au plus bas depuis 2009-2011.

© Ministère de la Transition écologique - Évolution du Nodu agricole en millions d'hectare. Les données 2021 sont provisoires.

Pour le ministère, les évolutions du Nodu « sont le résultat concret de la mise en œuvre des plans Écophyto ».

"Situation pire qu’au début du plan Ecophyto"

Au lendemain de la publication, Générations futures a appelé à une lecture prudente de ces données. « À ce stade le plan Ecophyto n’est toujours pas un succès car la situation actuelle est pire qu’au début du plan », estime l’association. Elle souligne que l’indicateur de référence du plan Ecophyto est le Nodu. Or, les niveaux de cet indicateur pour 2020 et 2021 « sont du même ordre que les Nodu de 2011 ou 2012 ».

Le prochain plan bientôt en préparation

Le plan Ecophyto actuel arrive à échéance en avril 2024. Le ministère de l’Agriculture a indiqué dans sa communication qu’un « travail de réflexion va être lancé au premier semestre 2023 pour l’élaboration du prochain plan national quinquennal ».

(1) Cette catégorie n’inclut pas les produits utilisables en agriculture biologique, ni les produits de biocontrôle.