Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis le vendredi 4 novembre 2022 que la Russie et la Turquie allaient "livrer gratuitement" des céréales à des pays africains risquant la famine, après une annonce similaire faite le samedi précédent par Moscou.

"Aidons les pays en développement", a déclaré le chef de l'État turc le vendredi 4 novembre 2022. Le président russe Vladimir Poutine "m'a dit que nous devrions livrer gratuitement des céréales à ces pays, comme Djibouti, la Somalie et le Soudan. Nous sommes tombés d'accord et nous sommes convenus de discuter de cela plus largement lors du G20" prévu mi-novembre en Indonésie, a poursuivi Recep Tayyip Erdogan.

500 000 tonnes

Moscou s'était déjà dit prêt samedi à livrer gratuitement 500 000 tonnes de céréales aux pays pauvres dans les prochains mois avec l'aide de la Turquie. Les exportations de céréales à partir des ports ukrainiens ont repris jeudi, après le retour de la Russie dans l'accord céréalier signé fin juillet à Istanbul.

Cet accord, qui arrive à échéance le 19 novembre 2022, a permis d'exporter 10 millions de tonnes de céréales et autres produits agricoles depuis le 1er août, soulageant la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre en Ukraine.