La filière du bioéthanol se félicite de l'accord provisoire trouvé à l'échelle de l'Union européenne au sujet des émissions de gaz à effet de serre par les voitures. La vente de véhicules hybrides neufs, pouvant rouler à l'E85, devrait ainsi rester autorisée dans l'Union européenne après 2035.

Le Conseil et le Parlement européen ont annoncé le 27 octobre 2022 être parvenus à un accord provisoire au sujet des normes d'émissions de CO 2 pour les voitures et les véhicules légers.

"Faisceau de solutions"

Alors qu'une interdiction totale de la vente des véhicules thermiques neufs à compter de 2035 était en discussion, la filière du bioéthanol a plaidé pour les voitures hybrides, pouvant rouler au biocarburant. Elle défend un bilan CO 2 de l'hybride rechargeable utilisé avec du superéthanol-E85 « au moins aussi vertueux » que le tout-électrique.

Dans un communiqué du 28 octobre 2022, la Collective du bioéthanol (1) se félicite ainsi de l'accord trouvé, qui laisse la porte à un "faisceau de solutions [...] dans lequel le bioéthanol a toute sa place". Cet accord provisoire devrait ainsi "donner la possibilité aux constructeurs automobiles de continuer à proposer, après 2035, des voitures à moteurs thermiques à essence alimentés avec des carburants devenant neutres en carbone, qu’ils pourront combiner avec les hybrides rechargeables."