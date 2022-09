Selon le dernier rapport Céré’Obs de FranceAgriMer, les maïs français sont moissonnés à hauteur de 14 %, avec 22 jours d'avance par rapport à 2021.

Alors qu’à la même date l’an dernier, la récolte du maïs grain n’avait pas débuté, 14 % de la sole française était déjà moissonnés au 12 septembre 2022. Tel est le constat dressé par FranceAgriMer dans son bulletin Céré'Obs publié le 16 septembre 2022.

Les régions les plus avancées sont le Poitou-Charentes, le Midi-Pyrénées, l’Aquitaine, les Pays de la Loire et l’Alsace avec respectivement 27 %, 23 %, 18 %, 14 % et 13 % de moissons réalisées. Ces dernières ont également débuté dans les autres régions.

© FranceAgriMer - Le grand Sud-Ouest est la zone où la récolte de maïs est la plus avancée.

43 % de maïs en bonnes et très bonnes conditions

Cette avance de 12 jours sur la moyenne quinquennale et de 22 jours par rapport à 2021 s’explique par un été très sec. Un climat qui a également touché les rendements. Et d’ailleurs cette semaine, à nouveau 43 % des maïs sont en bonnes à très bonnes conditions de culture, contre 89 % en 2021.

Et malheureusement, les échos du terrain confirment cette tendance, que ce soit en maïs grain...

▪️Après une récolte de notre #maïs grain en culture sèche pire que catastrophique due à la #secheresse2022, broyage des canes et préparation de la parcelle pour semer un méteil fourrager ☘️🌱 afin de reconstituer les stocks fourragers pour nos #biquettes et nos #charolaises. pic.twitter.com/dk9RcqWFBO — Rémi PAILLAT (@PaillatRemi) September 14, 2022

... comme en production de semences.