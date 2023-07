Avec les Axos 230 et 240, Claas fait apparaître une nouvelle série dans son catalogue. Ces tracteurs de 92 et 103 ch abritent un bloc-moteur FPT 4 cylindres de 3,6 litres de cylindrée conforme à la norme stage 5. La vanne EGR, le FAP et le traitement SCR sont abrités sous le capot de manière à ne pas gêner la visibilité. Fabriqués en Italie par Agritalia, ces engins jusqu'à présent construits par Deutz-Fahr, arborent un nouveau design. Côté transmission, les Axos reçoivent de série une boîte à 5 vitesses avec un bouton d’embrayage électrique, un doubleur sous charge TwinShift et un inverseur hydraulique sous charge ReverShift avec 30 rapports en marche avant et 15 en arrière. Le tracteur atteint 40 km/h à 1 750 tr/min. En option, la fonction SmartStop pilote automatiquement l’embrayage via les actions sur la pédale de frein.

En cabine, un levier de commande de distributeurs électrohydraulique peut prendre place pour les travaux au chargeur notamment

De série, les tracteurs reçoivent un circuit hydraulique à centre ouvert délivrant 87 l/min. En option, ils peuvent bénéficier d’une troisième pompe pour atteindre 114 l/min de débit et alimenter jusqu’à 4 distributeurs. Avec cet équipement, les Axos intègrent en standard des leviers mécaniques pouvant être remplacées par des commandes électrohydrauliques. De base, le tracteur fournit des régimes de prise de force de 540 ou 1 000 tr/min mais un duo 540/540 Eco tr/min peut y prendre place. Même l’avant des Axos peut obtenir un manchon de prise de force pour des régimes de 540 Eco ou 1 000 tr/min.

Taillé pour le chargeur, l'Axos reçoit tous les systèmes d'accouplement rapide du chargeur au tracteur et de son outil. La fonction SmartStop commande également l'embrayage et donc l'arrêt, avec la pédale de frein.

Avec ces petites dimensions, l’Axos est très à l’aise avec un chargeur frontal. Le constructeur lui en associe d’ailleurs jusqu’à 5 modèles au catalogue. Pour leur attelage, Claas installe tous les systèmes d’accouplement rapide de l’hydraulique et de l’électrique des outils sur le tablier chargeur et du chargeur sur le tracteur. Pour le confort du chauffeur, la gamme Axos dispose d’un plancher plat de série et d’un siège à suspension pneumatique en option. Le siège passager rabattable est lui intégré en standard dans la cabine. Le pare-brise et les vitres latérales peuvent s’ouvrir.