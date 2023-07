Côté motorisation, les trois modèles Evion disposent du moteur Cummins B6.7 de 6,7 l décliné en version Stage V. Doté de six cylindres et d’une injection Common Rail, ce moteur, déjà présent sur la Trion, se distingue par des couples élevés à bas régime. La puissance nominale de 204 ch (Evion 410), 231 ch (Evion 430) et 258 ch (Evion 450) est disponible dès un régime de 1 900 tr/min, tandis que le régime de ralenti est délivré à 800 tr/min.

Les trois modèles sont dotés d’une transmission hydrostatique à trois vitesses et à commande manuelle. Côté entraînement, le rabatteur, le convoyeur, le système d’inversion de mouvement de l’outil frontal, le batteur et le variateur du ventilateur sont dotés d’un entraînement hydraulique. D’autres organes majeurs tels que le variateur de régime du système de battage, le broyeur, l’outil frontal ou la vis de vidange sont activés/désactivés par commande électro-hydraulique. Les tendeurs de courroie sont montés de série.

La trémie offre une capacité de 5 600 l sur l’Evion 410, de 6 500 l sur l’Evion 430 et de 8 000 l sur l’Evion 450. Les trois modèles Evion sont équipés d’une vis de 330 mm de diamètre qui autorise un débit de 90 l/s.

L’Evion est dotée d’un système de battage transversal de 1 420 mm de largeur avec un batteur de 600 mm de diamètre combiné à un tire-paille à régime synchronisé pour transférer la récolte vers cinq secoueurs de 4,40 m de longueur chacun. La machine affiche une surface de contre-battage de 0,95 m² à laquelle s’ajoute une surface de séparation de 6,25 m² au niveau des secoueurs. Le régime du batteur est modulable en continu sur le terminal Cemis 700.

Deux versions et deux finitions

L’Evion se décline en deux versions. La Classic est la solution basique dédiée principalement au battage de céréales. De son côté, la Maxi est adaptée aux récoltes plus exigeantes comme le maïs. Sur cette version, un blocage de différentiel débrayable à commande électrique peut être fourni pour l’essieu avant chaussé de roues de 1,85 m de diamètre. Toutes les versions de l’Evion sont disponibles en deux finitions, Trend et Business, qui comprennent deux lignes d’équipements.

La cabine de l'Evion bénéficie d'une climatisation automatique et d'un joystick multifonctions. ( © Claas)

Côté poste de pilotage, la cabine comprend un accoudoir moderne avec le joystick multifonctions Cmotion et l’écran 7 pouces du terminal Cemis 700. La cabine offre également différentes possibilités de rangement ainsi qu’une prise USB et deux prises USB-C pour recharger un smartphone, une tablette ou autre appareil électrique.

L’Evion peut accueillir des barres de coupe jusqu’à 6,80 m de largeur de travail ainsi qu’un cueilleur à maïs six rangs. En finition Business, l’Evion bénéficie d’une régulation AutoContour commandée sur le Cemis 700 pour le guidage précis du tablier de coupe en fonction des irrégularités du terrain tant sur l’axe longitudinal que sur l’axe transversal.