Choisir la localisation

Le lieu d’implantation d’un distributeur automatique se raisonne en premier lieu en fonction de l’accessibilité du site et de la fréquence de passage. La distance le séparant de l’exploitation a aussi son importance car il s’agira d’assurer l’approvisionnement très régulièrement. Une étude de marché est conseillée pour cibler le potentiel de clientèle et situer la concurrence.

Si le projet est sur un terrain privé, il faudra prévoir le dépôt de permis de construire ou d’une déclaration de travaux, et le changement de destination du bâtiment le cas échéant. Pour une implantation sur le domaine public, il sera nécessaire de contacter la collectivité concernée. Il est conseillé d’abriter le distributeur, et donc les clients, de la pluie et du soleil.

Un accès à l’électricité, à l'internet, éventuellement à l’eau est indispensable. Le paiement en carte bleue est le moyen de paiement le plus utilisé par la clientèle cible, il est donc fortement conseillé d’équiper ses casiers de ce mode de règlement. L’accès en voiture doit être facile et sécurisé avec la possibilité de créer des places de parking. Le lieu d’implantation doit être sûr, peu sujet au vandalisme et protégé. Il est préférable que le bâtiment soit fermé durant la nuit. Des caméras de surveillance pourront être installées.

L’aménagement du local pourra permettre d’apposer des affiches, photos décrivant l’exploitation mais aussi d’informer les consommateurs sur le fonctionnement des casiers. À l’extérieur, deux panneaux peuvent être posés, sur les terrains privés, dans un périmètre de 5 km du distributeur et d’une taille maximale de 1,5 m².