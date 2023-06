Dans le cadre de son plan d’économie, Bruno Le Maire a annoncé la fin des avantages fiscaux sur les carburants professionnels dont le GNR agricole, d’ici à 2030.

« Le quoi qu’il en coûte, c’est terminé », a déclaré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, en ouvrant à Bercy les Assises des finances publiques ce lundi 19 juin 2023. Le gouvernement a indiqué lundi avoir identifié « au moins 10 milliards d'euros d'économies » pour permettre à la France de redresser des comptes dégradés par les crises successives.

Suppression d’ici à 2030

En plus des coupes budgétaires dans les dépenses de santé et l’aide à l’emploi, Bruno Le Maire a annoncé la fin des avantages fiscaux sur les carburants dont bénéficient certaines professions comme les transporteurs routiers ou les agriculteurs avec le GNR (gazole non routier). La défiscalisation sera supprimée progressivement d'ici à 2030, avec un accompagnement pour permettre aux agriculteurs d'opérer cette bascule. Avec cette décision, Bruno Le Maire suit les préconisation d’un rapport publié le 12 décembre 2022 par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) qui préconisait de supprimer la détaxation du GNR afin de décarboner 100% de l’énergie utilisée en agriculture d’ici à 2050.

Corinne Le Gall