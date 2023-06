Avec la réforme de la gestion des risques agricole, entrée en vigueur au 1er janvier 2023, le gouvernement espérait faire progresser fortement la part de surface agricole couverte par un contrat d’assurance multirisque climatique. Le nouveau système permet une articulation entre le fonds de solidarité nationale et l’assurance récolte.

Pour la campagne de 2023, Groupama enregistre 9 000 contrats d’assurance multirisque climatique (MRC) supplémentaires pour toutes les filières (nouveaux contrats, transfert de contrat grêle et recul des résiliations), a fait savoir l’assureur interrogé par La France Agricole. Cela représente 1 million d’hectares assurés en plus pour la ferme France. En grandes cultures, la part des surfaces assurées a augmenté de 11 % (elle était de 29 % en 2022), en viticulture de 5 % (mais avec de fortes disparités régionales).

Encore trop cher en arboriculture

C’est plus compliqué pour la filière arboricole. L’assureur indique observer une croissance nette, mais un taux de couverture « encore trop faible au regard des enjeux climatiques ». « Les offres sont encore jugées onéreuses et le barème de prix subventionné jugé trop bas. La mise en place du pool permettra de faciliter la diffusion de l’assurance sur ces filières, par une meilleure mutualisation. Tout l’enjeu est de proposer des offres mieux comprises et mieux adaptées en arboriculture. »

700 000 ha de prairies assurés

En assurance des prairies, Groupama couvre en 2023, 700 000 ha, soit 5 % des surfaces françaises. L’assureur fait savoir qu’il n’a pas constaté « un choc assurantiel », mais constate des « résultats encourageants en prairie » et notamment un fort intérêt dans le massif central. « L’atteinte des objectifs fixés par le gouvernement nous semble à ce stade tout à fait accessible », indique l’assureur.

Le total des primes d’assurance (multirisque climatique et grêle) perçues par Groupama augmente de 35 %, pour atteindre 345 millions d’euros pour 2023.

Marie Salset