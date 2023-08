Il tient sa performance à son travail : « Quand on est passionné, on va au bout des choses », explique Mathis Desandre. À 18 ans, l’élève de terminale de la Maison familiale rurale (MFR) de Crolles en Isère, a remporté le concours du meilleur apprenti de France en mécanique agricole. « Les tracteurs, c’est une affaire de famille ! », prévient-il. Un sixième sens qui se transmet au fil des générations, depuis l’arrière-grand-père, Roger Poncet.

En 1951, celui-ci fonde à Sillingy, en Haute-Savoie, une entreprise dédiée à la fabrication de remorques agraires ainsi qu’à l’entretien de matériels agricoles et tracteurs. Décédé aujourd’hui, « il est une grande fierté pour la famille ». Les établissements ont d’ailleurs conservé son nom, même quand le gendre Henri, marié à la fille du patron, a pris la relève.

Fan de Massey Fergusson

« Mon grand-père Henri m’a tout appris, se souvient Mathis. Le soir, après l’école, il m’emmenait dans son camion Mercedes faire les dépannages avec le reste de l’équipe. J’avais sept ans. » Malgré un chemin tracé, le Haut-Savoyard connaît une situation de décrochage scolaire durant son adolescence. Mais quand il rentre en MFR, c’est la révélation, il veut devenir mécanicien. « Je suis fan de tracteurs Massey Ferguson. J’en possède huit, de 1956 à 2004. Je les ai tous refaits, du moteur à la peinture. » S’il apprécie les engins modernes, sa préférence va aux vieux modèles, notamment à son 140 Super Massey Ferguson.

Le jour de la grande épreuve, soutenu par ses professeurs, il s’est fait remarquer par son agilité. Mathis met en avant des années de préparation et un atout régional non négligeable : « Comme on dit chez nous, la pression on ne la subit pas, on la boit. Je n’étais pas tendu ce jour-là », sourit-il. Le bac en poche, il suivra à partir de septembre un BTS Technique service et machine agricole (TSMA) à la MFR de Moirans en Isère.

Rosanne Aries