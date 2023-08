Suspendre sa pension de retraite pour bénéficier de la Pac

Mon gendre a plus de 67 ans et est toujours exploitant. Il a exercé pendant deux ans dans sa jeunesse la fonction de secrétaire de mairie à tiers-temps, ce qui lui donne le droit à une toute petite retraite. Cette pension a été liquidée en 2014, car à cette époque il n’était pas dans l’obligation de liquider tous ses droits en même temps. Au regard des informations de la chambre d’agriculture et de la DDT, il n’a pas le droit à la Pac 2023 car il a liquidé son droit pour le régime non agricole. C’est une injustice phénoménale ! Que dit le texte ? Comment pouvons-nous remédier à ce problème ?