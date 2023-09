Contre les fortes infestations de graminées et/ou la présence de graminées résistantes, Terres Inovia conseille un désherbage de présemis incorporé avec Avadex 480 (3 l/ha), dont l’efficacité avoisine 60-80 % lorsque l’application est réalisée sur sol frais. « Cette base peut être complétée en végétation par un antigraminées foliaire (Centurion 240 EC/Ogive VXT à 0,5 l/ha + huile), dans le cas où les ray-grass et/ou vulpins sont encore sensibles », souligne l’institut technique. Attention, la sensibilité des lins au gel augmente après le passage de l’antigraminées foliaire à l’automne. « Mieux vaut donc positionner le produit en sortie d’hiver », prévient Terres Inovia.

Stade jeune des adventices

De son côté, le programme contre les dicotylédones se base désormais sur des produits à base de metsulfuron-methyl (Allié SX) et de bifénox (Fox). Ils doivent s’appliquer au stade jeune des adventives (stade cotylédons à 4 feuilles).

Le bifénox est utilisable à l’entrée de l’hiver, à partir du stade 5 cm du lin et 50 jours après semis. Il doit être appliqué sans adjuvant et sur feuillage sec, et ne pas être mélangé avec un antigraminées foliaire. « À la dose de 1 l/ha, il est efficace sur véroniques, pensée des champs, fumeterre, ou encore coquelicot (dont résistant aux inhibiteurs de l’ALS, comme les sulfonylurées), souligne Terres Inovia. La dose peut même être réduite à 0,5 l/ha sur véroniques et pensées lorsqu’il est associé à Allié SX.

Ce dernier, utilisé à la dose de 15 g/ha présente un spectre assez large, « avec de bonnes efficacités sur crucifères, coquelicot, géraniums et matricaire », précise l’institut technique. L’efficacité est moyenne à bonne sur laiteron et séneçon. Elle pourra être complétée au printemps avec du Lontrel 100 (clopyralid), à 1,25 l/ha. Ce sera encore insuffisant sur gaillet, fumeterre et véroniques. Mais le Lontrel est un complément intéressant sur bleuet et il est aussi le seul herbicide pouvant maîtriser des levées de printemps d’ambroisie.

Isabelle Escoffier