La FNB demande à l’État de « garantir le juste prix » de la viande

« Les interprofessions devront définir et diffuser ces coûts de production de référence, pour chaque catégorie de produits et pour chaque maillon de la filière », indique la Fédération nationale bovine dans son communiqué. © Stéphane LEITENBERGER © Stéphane LEITENBERGER

De plus en plus d’éleveurs de bovins allaitants voient leurs trésoreries virer au rouge. Face à l’urgence économique, la Fédération nationale bovine (FNB) demande au gouvernement d’interdire « d’acheter un produit agricole à un prix ne couvrant pas le coût de production de référence du vendeur » et de « sanctionner fermement » les acteurs de la filière qui y dérogeraient.