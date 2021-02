Télé

Mac Lesggy part à la chasse aux préjugés sur M6

« Préparez-vous à dire adieu à toutes vos idées reçues. Ce soir, c’est la science qui s’invite à votre table », prévient Mac Lesggy © Marie Etchegoyen/M6

Pour remplacer le salon de l’agriculture annulé, la chaîne de télévision M6 consacre une émission à l’agriculture et plus spécifiquement aux différents modes de production. Les conclusions du reportage contrastent avec le discours ambiant sur l’agriculture. Pas « d’agriculture industrielle » ou « d’élevage intensif ». Seulement des faits, des tests scientifiques et de la pédagogie.