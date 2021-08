Le mercure a entamé une remontée progressive, accompagnée d’un temps ensoleillé sur une large partie du pays. La situation persistera en fin de semaine et durant le week-end des 14 et 15 août 2021.

« L’anticyclone des Açores daigne enfin nous rendre visite », annonce Météo-France dans son bulletin de prévisions météorologiques diffusé le 10 août 2021. En conséquence, un temps chaud et sec est attendu cette fin de semaine sur une grande partie du territoire.

Les températures s’approchent des 40 °C

Mercredi 11 août 2021, une large partie du pays se trouvera sous le soleil, tandis que quelques nuages circuleront au nord de la Loire. Les températures, qui ont commencé leur hausse la veille, gagneront encore 2 degrés, voire plus dans le Sud-Est où elles dépasseront les 37 °C ponctuellement.

Jeudi sera la journée la plus chaude de la semaine, avec 28 à 32 °C sur la moitié nord (22 à 24 °C près des côtes de la Manche) et 32 à 34 °C sur la moitié sud, localement 36 à 38 °C en basse vallée du Rhône et en Provence.

Une dégradation se dessinera également : « le ciel se voilera depuis le sud-ouest vers le centre de la France l’après-midi, puis vers les frontières est du pays en soirée. Des orages éclateront par endroits sous ces nuages », prévient Météo-France.

Vendredi, les passages nuageux se feront temporairement plus nombreux sur la Nouvelle-Aquitaine. Des averses pourraient gagner le relief du Massif central ou les Alpes du Nord. Le temps chaud et estival prédominera malgré tout. Les températures pourront perdre 1 à 2 degrés, mais resteront au niveau des normales saisonnières.

Un week-end encore estival

L’été sera toujours au rendez-vous le week-end du 15 août. Une évolution orageuse en fin de journée, de l’Auvergne aux Alpes et au Jura est toutefois attendue. Quelques nuages circuleront également près des côtes de la Manche.